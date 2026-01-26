Babnet   Latest update 10:07 Tunis

هجوم مسلح يسقط قتلى في ملعب مكسيكي

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 08:50
      
قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 12 بجروح، الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها بأنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.


وأفادت السلطات المحلية في بيان بأنه “تم تأكيد مقتل 11 شخصا، 10 منهم لقوا حتفهم في موقع الحادث، بينما توفي شخص آخر أثناء تلقيه العلاج في المستشفى”.


وأضاف البيان: “أصيب 12 شخصا آخرين بطلقات نارية ويتلقون العلاج حاليا”.

وعُثر أيضا على أربع حقائب تحتوي على جثث بشرية، ليل أول أمس السبت، في المدينة نفسها.

وتُعد غواناخواتو مركزا صناعيا مزدهرا وتضم العديد من الوجهات السياحية الشهيرة، إلا أنها مازالت تُصنف أكثر ولايات البلاد دموية بسبب حروب العصابات، وفق إحصاءات جرائم القتل الرسمية.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في بداية العام إن معدل جرائم القتل في المكسيك انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقد عام 2025، وذلك بفضل إستراتيجية الأمن القومي التي تتبناها إدارتها.
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
