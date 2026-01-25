Babnet   Latest update 23:08 Tunis

المغربي آدم بوعيار يسجل هدفا مذهلا في "الليغا"

Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 21:56
      
شهدت الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" لحظة فنية مذهلة، كان بطلها الموهبة المغربية الصاعدة آدم بوعيار، لاعب نادي إلتشي، الذي سجل هدفا عالميا في شباك ليفانتي.

ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفانتي 2-1، تمكن بوعيار من تسجيل هدف التعادل لفريقه إلتشي عبر مقصية هوائية رائعة.



وارتقى النجم المغربي الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، في الهواء ببراعة، وسدد كرة مركزة بضربة مقصية استقرت في الشباك، مدركا هدف التعادل وسط ذهول الجماهير والمتابعين.


لكن فرحة بوعيار لم تدم طويلا، إذ انتزع ليفانتي هدف الفوز (3-2) في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق آلان موتورو.

وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الـ19 (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب "الليغا".
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
