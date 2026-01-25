المغربي آدم بوعيار يسجل هدفا مذهلا في "الليغا"

La genialidad de Adam Boayar para el Elche. Nada más que 20 años tiene la joya de Marruecos.



Un mediapunta a tener muy en cuenta. pic.twitter.com/qY1vZotWh4 — brais 🥃🕊 (@braiiis_7) January 23, 2026

🔔 #لقطة_اليوم | لقطة اليوم تعود بنا إلى مباراة ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني حيث دون المغربي آدم بوعيار هدفا سيتذكره طويلا بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه بمقصية رائعة pic.twitter.com/0niuWrhOeb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 23, 2026

ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفانتي 2-1، تمكن بوعيار من تسجيل هدف التعادل لفريقه إلتشي عبر مقصية هوائية رائعة.وارتقى النجم المغربي الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، في الهواء ببراعة، وسدد كرة مركزة بضربة مقصية استقرت في الشباك، مدركا هدف التعادل وسط ذهول الجماهير والمتابعين.لكن فرحة بوعيار لم تدم طويلا، إذ انتزع ليفانتي هدف الفوز (3-2) في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق آلان موتورو.وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الـ19 (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب "الليغا".