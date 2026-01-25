الكويت توقع عقدا مع شركة صينية بقيمة 3.3 مليار دولار لبناء أكبر محطة صرف صحي في البلاد

ويأتي هذا التعاقد لتنفيذ مشروع محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 999.85 مليون دينار كويتي (نحو 3.276 مليار دولار).وذكرت الجريدة أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث ستتولى الشركة الصينية أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة إلى جانب تنفيذ الأعمال المكملة للمحطة، وذلك لمدة 10 سنوات وفقا لشروط العقد.ويأتي المشروع ضمن جهود الكويت لتطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، وتحسين كفاءة معالجة المياه والحد من الأثر البيئي في ظل تزايد الطلب على الخدمات الأساسية نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني.ويعكس إسناد العقد لشركة صينية استمرار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الكويت والصين، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ضمن توجه حكومي للاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ المشاريع الحيوية.