الكويت توقع عقدا مع شركة صينية بقيمة 3.3 مليار دولار لبناء أكبر محطة صرف صحي في البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697656d3ccf002.96326066_ilofpkhenjqgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026
      
أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على المضي قدما في إتمام التعاقد المباشر بين وزارة الأشغال العامة وشركة هندسة البناء الصينية.
ويأتي هذا التعاقد لتنفيذ مشروع محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 999.85 مليون دينار كويتي (نحو 3.276 مليار دولار).


وذكرت الجريدة أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث ستتولى الشركة الصينية أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة إلى جانب تنفيذ الأعمال المكملة للمحطة، وذلك لمدة 10 سنوات وفقا لشروط العقد.

ويأتي المشروع ضمن جهود الكويت لتطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، وتحسين كفاءة معالجة المياه والحد من الأثر البيئي في ظل تزايد الطلب على الخدمات الأساسية نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني.


ويعكس إسناد العقد لشركة صينية استمرار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الكويت والصين، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ضمن توجه حكومي للاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ المشاريع الحيوية.
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
