تفنيد شائعة كارثية حول فقدان الجاذبية أثارت ذعرًا واسعًا على مواقع التواصل

انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعيتزعم أن، وهو ما قد يؤدي – حسب مروّجيها – إلىنتيجة السقوط.وزعمت هذه الرواية، التي لاقت انتشارًا واسعًا خاصة على منصة، أن الحدث سيقع تحديدًا على الساعة، مستندة إلى وثيقة مزعومة مسرّبة تحمل اسمقيل إنها كُشفت في نوفمبر 2024، مع ادعاءات بوجود ميزانية ضخمة وملاجئ تحت الأرض تحسّبًا لـ«الكارثة».وتفاعل آلاف المستخدمين مع هذه المزاعم، معبرين عن مخاوفهم وتساؤلاتهم، فيما ذهب آخرون إلى إضافةتتعلق بكسوف شمسي وكوارث طبيعية واختفاء أشخاص.في المقابل،. وأكد متحدث باسم، في تصريح لموقع مختص في تقصّي الحقائق، أن، موضحًا أن الجاذبية مرتبطة مباشرة بكتلة الأرض، ولا يمكن أن تختفي إلا في حال فقدان الكوكب جزءًا من كتلته، وهو أمروأوضح المتحدث أنولم يسبق أن تأثرت بأي ظاهرة فلكية معروفة، مشددًا على أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس علمي.من جانبه، قال، خبير الثقوب السوداء بجامعة هيرتفوردشاير، إن، لكنهاولا يمكن أن يكون لها أي تأثير على جاذبية الأرض أو على البشر، مضيفًا أن التغيرات الناتجة عنها أصغر من حجم الذرة ولا يمكن الإحساس بها.كما شدّد على أنلا يؤثر بأي شكل على جاذبية الأرض، مبيّنًا أن تأثير الشمس والقمر معروف علميًا ويقتصر علىفقط.ويؤكد مختصون أن هذه الشائعة تندرج ضمنالتي تنتشر مع كل حدث فلكي، داعين إلىوعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تثير الذعر دون سند علمي.