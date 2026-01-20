Babnet   Latest update 12:27 Tunis

رغم قلة الظهور.. زوجة ساديو ماني تلفت الأنظار فمن هي عائشة تامبا؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f59230809a2.72799570_iehgnkjflpomq.jpg width=100 align=left border=0>
خطفت عائشة تامبا زوجة ساديو ماني بطل كأس الأمم الإفريقية الأنظار بعد تتويج منتخب السنغال باللقب القاري على حساب المغرب.

وقاد ماني منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على نظيره المغربي صاحب الضيافة بهدف دون رد الأحد في المباراة النهائية.


ولم تظهر عائشة كثيرا برفقة ماني في المباريات إذ يفضل النجم السنغالي إبعاد أسرته عن عالم الأضواء والشهرة.


وظهرت عائشة خلال احتفالات زوجها بالفوز باللقب.

وتزوج الثنائي في جانفي2024 بمدينة داكار السنغالية، حيث كان ماني يتولى مسؤولية دفع مصاريفها الدراسة حسبما أكدت الصحف البريطانية لكن والدها أكد أن الزواج تم بعد وصول ابنته للسن القانوني 18 عاما.


وفي أوائل عام 2025 رزق ساديو ماني وعائشة تامبا بمولودتهما الأولى وهي فتاة، وأطلق الزوجان على ابنتهما اسم آمنة في حفل تسمية تقليدي في السنغال.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام فقد اكتسب ماني نضجا أكبر وشخصية قيادية منذ زواجه بعائشة ودخوله عالم الأبوة وقد تجلى ذلك بوضوح عندما تعامل مع الموقف العصيب في نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب وانسحاب منتخب السنغال.


وعقب التتويج قال ماني: "في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 لم تكن لدي زوجة أو طفل، وكانت تلك البطولة مميزة للغاية بالنسبة لي ولكن الآن احتفلت مع زوجتي وابنتي لذا أصبح هذا النصر أكثر أهمية بكثير والسعادة لا توصف".
