النقد الدولي: متوسط سعر النفط في 2026 عند 62.13 دولار للبرميل

Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 15:30
      
توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال سنة 2026 حوالي 62.13 دولارًا للبرميل، على أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 62.17 دولارًا للبرميل في سنة 2027.

وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره الصندوق اليوم الاثنين، والذي تطرّق إلى تطورات أسواق الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي خلال السنتين القادمتين.


وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط مرشّحة لمزيد من الانخفاض نتيجة ضعف نسق نمو الطلب العالمي مقابل الزيادة المتواصلة في المعروض، وهو ما يفرض، وفق الصندوق، ضغوطًا نزولية على الأسعار رغم التوترات الجيوسياسية القائمة.


وفي السياق ذاته، كانت مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد صرّحت في جانفي الماضي بأن الصندوق لا يلاحظ، إلى حدّ الآن، تأثيرًا كبيرًا للأوضاع في فنزويلا وإيران على أسعار النفط العالمية، معتبرة أن العوامل الهيكلية المرتبطة بالعرض والطلب تبقى المحدد الرئيسي لاتجاه الأسعار في المدى القريب.

يجدر التذكير بأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في تونس استند إلى جملة من الفرضيات الاقتصادية التي تراعي السياقين الوطني والدولي، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية للدولة، ومن أبرز هذه الفرضيات اعتماد معدل سعر برميل النفط (برنت) في حدود 63,3 دولارًا.

الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
