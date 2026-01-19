منوبة: تتويج منتخب المدارس الابتدائية للكوارال بمنوبة بالجائزة الاولى للمنتخبات في الملتقى الوطني للموسيقى والكورال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e4bef59b6f4.86161790_einhkqgljfpmo.jpg width=100 align=left border=0>

تُوّج منتخب المدارس الابتدائية للكورال بمنوبة، أمس الاحد، في الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بصفاقس 2 بالجائزة الأولى منتخبات لعرضه "أنغام وهوية" بقيادة المايسترو جبران المديوني.

ويأتي التتويج الوطني، كأضخم عمل في المنتخبات وفق تصريح رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، شكري القصعاوي، لصحفية "وات"، بعد تألق 54 تلميذا وتلميذة من عدد من المدارس الابتدائية بمنوبة على غرار المدرسة الابتدائية الامل منوبة الوسطى، والحنايا بوادي الليل، والانطلاقة ببرج العامري، في الأداء الصوتي بانسجام وتناغم عكسا مستوى محترفا من التدريب والإتقان، وكذلك في الحضور ركحي الذي كان متميزا وسط تفاعل إيجابي مع الجمهور.

ويتوّج هذا التميز الجديد تجربة المندوبية الجهوية للتربية واطارها التربوي في تأطير كورال الأطفال بالوسط المدرسي، ومحاولتها الريادية لإنجاح هذا المشروع الثقافي، ايمانا بقيمته في صقل المواهب الفنية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي لدى المتعلمين، وفق نفس المصدر .





واضاف أن التتويج يعكس أيضا جهود المؤطّرين من مربين ومايسترو، والذين جسّدوا روح الالتزام والتفاني في توجيه التلاميذ المبدعين وكان لدورهم المحوري في التنظيم والتأطير أثر واضح على جودة الأداء والحضور .

وعن طبيعة العرض المتوّج اكدّ المربي والمايسترو جبران المديوني لصحفية "وات"، ان العرض دام 22 دقيقة، وتضمن مجموعة أغان روحانية وصوفية تراثية، ومزج بين الآلات الموسيقية القديمة والعصرية، ما أضفى على الموسيقى لمسة حديثة عززت الإيقاعات.

وأشار المديوني، وهو معلم بمدرسة الانطلاقة ببرج العامري، متحصل على بطاقة احتراف فني غناء وتري، ومخرج عمل حضرة البطان الذي تم عرضه في عدد من المهرجانات بالجهة، إلى انه حرص صحبة مؤطرة من مدرسة الحنايا بوادي الليل على تنشئة التلاميذ على الكورال الغنائي التراثي التونسي والصوفي، بما يعزز هويتهم الثقافية ويعرّفهم بجماليات تراثهم الموسيقي.



