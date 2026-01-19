Babnet   Latest update 09:39 Tunis

21 قتيلاً وعشرات المصابين إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوب إسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696de9715f6db5.43580196_ojiepqnmgflhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 06:29 قراءة: 1 د, 12 ث
      
شهدت منطقة أداموز القريبة من مدينة قرطبة في جنوب إسبانيا، حادثًا مأساويًا تمثّل في خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وتعليق كامل لحركة القطارات السريعة بين مدريد ومنطقة الأندلس.

وأفاد التلفزيون الإسباني RTVE، نقلًا عن الشرطة والحرس المدني، بمقتل 21 شخصًا، في حين أكدت مصالح الطوارئ في إقليم الأندلس إصابة 25 شخصًا على الأقل، مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.


وبحسب المعطيات الأولية، شمل الحادث قطارًا تابعًا لشركة إيريو (Iryo) كان في رحلة من ملقا إلى مدريد، وقطارًا فائق السرعة من نوع AVE كان متجهًا من مدريد نحو هويلفا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العربة الأخيرة لقطار “إيريو” انقلبت أثناء مروره بمنطقة تحويلات السكك الحديدية في أداموز، ما أدى إلى اصطدامه بالقطار القادم من الاتجاه المعاكس وخروجه بدوره عن السكة.


وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قطار “إيريو” كان يقل أكثر من 300 راكب، فيما كان على متن القطار الثاني التابع للشركة الوطنية الإسبانية أكثر من 100 مسافر.

وعلى إثر الحادث، أعلنت شركة السكك الحديدية الإسبانية Renfe إيقاف حركة قطارات AVE بالكامل على الخط الرابط بين مدريد ومنطقة الأندلس، في حين تواصل فرق الإسعاف والطوارئ التدخل لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الإسعافات اللازمة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يتابع الحادث “باهتمام شديد”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب والتعامل مع تداعيات الكارثة.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث الخطير.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322136

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
14°-12
14°-9
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>