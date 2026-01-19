21 قتيلاً وعشرات المصابين إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوب إسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696de9715f6db5.43580196_ojiepqnmgflhk.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت منطقة أداموز القريبة من مدينة قرطبة في جنوب إسبانيا، حادثًا مأساويًا تمثّل في خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وتعليق كامل لحركة القطارات السريعة بين مدريد ومنطقة الأندلس.



وأفاد التلفزيون الإسباني RTVE، نقلًا عن الشرطة والحرس المدني، بمقتل 21 شخصًا، في حين أكدت مصالح الطوارئ في إقليم الأندلس إصابة 25 شخصًا على الأقل، مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.







وبحسب المعطيات الأولية، شمل الحادث قطارًا تابعًا لشركة إيريو (Iryo) كان في رحلة من ملقا إلى مدريد، وقطارًا فائق السرعة من نوع AVE كان متجهًا من مدريد نحو هويلفا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العربة الأخيرة لقطار “إيريو” انقلبت أثناء مروره بمنطقة تحويلات السكك الحديدية في أداموز، ما أدى إلى اصطدامه بالقطار القادم من الاتجاه المعاكس وخروجه بدوره عن السكة.





وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قطار “إيريو” كان يقل أكثر من 300 راكب، فيما كان على متن القطار الثاني التابع للشركة الوطنية الإسبانية أكثر من 100 مسافر.



وعلى إثر الحادث، أعلنت شركة السكك الحديدية الإسبانية Renfe إيقاف حركة قطارات AVE بالكامل على الخط الرابط بين مدريد ومنطقة الأندلس، في حين تواصل فرق الإسعاف والطوارئ التدخل لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الإسعافات اللازمة.



من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يتابع الحادث “باهتمام شديد”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب والتعامل مع تداعيات الكارثة.



ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث الخطير.





