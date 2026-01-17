أوغندا.. حزب معارض يقول إن "مروحية عسكرية" اختطفت مرشحه للرئاسة

وكالات - قال حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في أوغندا إن مرشحه للانتخابات الرئاسية بوبي واين تعرّض إلى ما وصفه بـ«الاختطاف» بواسطة مروحية عسكرية، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



وأوضح الحزب، في منشور على منصة «إكس» أمس الجمعة، أن مروحية عسكرية هبطت داخل مجمّع يخصّ بوبي واين، قبل أن يتم اقتياده عنوة إلى جهة مجهولة. وأضاف، في منشور منفصل، أن «عناصر من أجهزة أمن النظام» قامت بقطع التيار الكهربائي عن منزل واين، وهاجمت حراسه الأمنيين، وحاولت اقتحام المنزل بالقوة.



وأشار الحزب إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق، مؤكدا أن الوصول إلى الإنترنت في البلاد كان قد حُظر منذ مساء الثلاثاء، ما حال دون التحقق المستقل من هذه الادعاءات أو التواصل مع أطراف محايدة.كما أفادت مصادر الحزب بأن السلطات منعت الصحفيين من تغطية الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات، التي أُجريت يوم الخميس، وسط اتهامات بتضييق واسع على المعارضة وأنصارها.وكان بوبي واين قد صرّح في وقت سابق بأنه، وأن عددا من مندوبي الفرز التابعين لحملته الانتخابية في المناطق الريفية تعرّضوا للاختطاف قبل انطلاق عملية التصويت، معتبرا أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض جهود مراقبة الانتخابات ومنع التجاوزات، من بينها التلاعب بصناديق الاقتراع.ويأمل واين في إنهاء حكم الرئيس الحالي، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أربعة عقود، في انتخابات جرت وسط انتشار مكثف لقوات الجيش وتعزيز الوجود الأمني، خاصة في محيط منزل المرشح المعارض قرب العاصمة كامبالا.وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج فرز جزئي للأصوات تقدّم الرئيس موسيفيني بفارق مريح. وقال رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما، خلال إحاطة صحفية بالعاصمة كامبالا، إن الرئيس الحالي حصل علىمن نحو 60 بالمائة من مراكز الاقتراع، مقابل حواليلمنافسه بوبي واين، وهو ما يمهّد، وفق هذه النتائج الأولية، لفوز موسيفيني بولاية رئاسية سابعة.