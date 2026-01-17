Babnet   Latest update 06:44 Tunis

أوغندا.. حزب معارض يقول إن "مروحية عسكرية" اختطفت مرشحه للرئاسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b249e2d5bf6.87039053_keoplmgnhfqji.jpg width=100 align=left border=0>
بوبي واين
Publié le Samedi 17 Janvier 2026
      
وكالات - قال حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في أوغندا إن مرشحه للانتخابات الرئاسية بوبي واين تعرّض إلى ما وصفه بـ«الاختطاف» بواسطة مروحية عسكرية، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح الحزب، في منشور على منصة «إكس» أمس الجمعة، أن مروحية عسكرية هبطت داخل مجمّع يخصّ بوبي واين، قبل أن يتم اقتياده عنوة إلى جهة مجهولة. وأضاف، في منشور منفصل، أن «عناصر من أجهزة أمن النظام» قامت بقطع التيار الكهربائي عن منزل واين، وهاجمت حراسه الأمنيين، وحاولت اقتحام المنزل بالقوة.


وأشار الحزب إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تشديد أمني غير مسبوق، مؤكدا أن الوصول إلى الإنترنت في البلاد كان قد حُظر منذ مساء الثلاثاء، ما حال دون التحقق المستقل من هذه الادعاءات أو التواصل مع أطراف محايدة.


كما أفادت مصادر الحزب بأن السلطات منعت الصحفيين من تغطية الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات، التي أُجريت يوم الخميس، وسط اتهامات بتضييق واسع على المعارضة وأنصارها.

وكان بوبي واين قد صرّح في وقت سابق بأنه مُنع من مغادرة منزله، وأن عددا من مندوبي الفرز التابعين لحملته الانتخابية في المناطق الريفية تعرّضوا للاختطاف قبل انطلاق عملية التصويت، معتبرا أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض جهود مراقبة الانتخابات ومنع التجاوزات، من بينها التلاعب بصناديق الاقتراع.

ويأمل واين في إنهاء حكم الرئيس الحالي يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أربعة عقود، في انتخابات جرت وسط انتشار مكثف لقوات الجيش وتعزيز الوجود الأمني، خاصة في محيط منزل المرشح المعارض قرب العاصمة كامبالا.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج فرز جزئي للأصوات تقدّم الرئيس موسيفيني بفارق مريح. وقال رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما، خلال إحاطة صحفية بالعاصمة كامبالا، إن الرئيس الحالي حصل على 75 بالمائة من الأصوات التي تم فرزها من نحو 60 بالمائة من مراكز الاقتراع، مقابل حوالي 21 بالمائة لمنافسه بوبي واين، وهو ما يمهّد، وفق هذه النتائج الأولية، لفوز موسيفيني بولاية رئاسية سابعة.
