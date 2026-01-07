<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695eda987b4bf7.85892525_hkmqfeilopgnj.jpg width=100 align=left border=0>

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضابط الهجرة الذي أطلق النار في مينيابوليس، مصرا على أن العملية كانت "دفاعا عن النفس"، رغم روايات محلية متضاربة وانتقادات من مسؤولي المدينة.



ونشر الرئيس ترامب على منصة "تروث سوشيال" تعليقا على الحادث قال فيه: "من الواضح أن المرأة التي راحت تصرخ كانت محرضة محترفة، ومن الواضح أن المرأة التي تقود السيارة كانت غير منظمة للغاية ومعرقلة ومقاومة، ثم دهست بعنف وعن عمد ووحشية ضابط الهجرة، الذي يبدو أنه أطلق النار عليها دفاعاً عن النفس".







وأضاف: "استنادا إلى المقطع، كان من الصعب تصديق أنه على قيد الحياة، لكنه يتعافى الآن في المستشفى"، ووجه ترامب الاتهام مباشرة إلى ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي"، قائلا: "السبب في حدوث هذه الحوادث هو أن اليسار الراديكالي يهدد ويعتدي ويستهدف ضباط إنفاذ القانون على أساس يومي. إنهم يحاولون فقط القيام بمهمة جعل أمريكا آمنة".





وأفادت السلطات الأمريكية بمقتل امرأة تقود سيارة بعد إطلاق نار من قبل رجل أمن فيدرالي، خلال ما وصفته واشنطن بالحملة الأمنية. وأظهر مقطع فيديو متداول – يتعارض مع رواية ترامب – عملية إطلاق النار بينما كانت السيارة تتحرك، مع سماع صراخ شخص يسجل الفيديو ويتهم رجال الأمن.



وتصاعدت الاحتجاجات في المنطقة عقب الحادث، مما دفع العملاء الفيدراليين إلى استخدام مواد كيميائية مهيجة لتفريق المتظاهرين. وفي الوقت نفسه، عبر مسؤولون محليون عن معارضتهم الصريحة للوجود الفيدرالي.



وطالب عمدة مينيابوليس جاكوب فراي وكالة الهجرة والجمارك (ICE) بمغادرة المدينة فورا، قائلا إن وجودهم "يسبب الفوضى ويرهب السكان"، كما أعرب رئيس شرطة المدينة براين أوهارا قبل يوم عن مخاوفه من أن يؤدي تزايد التواجد الفيدرالي إلى "مأساة".



ويوضح الحادث والخلاف الحاد الذي تلاه الهوة العميقة في الرؤية الأمنية بين الإدارة الفيدرالية والسلطات المحلية في بعض المدن الأمريكية، حيث يصر الجانب الفيدرالي على خطاب "إنفاذ القانون والحماية"، بينما تؤكد السلطات المحلية على مخاوف تتعلق بالسلامة المجتمعية وبالثقة العامة.