الجزائر تحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بهدف قاتل أمام الكونغو الديمقراطية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d5da307bda6.65635476_qfplgikeohjmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 20:08
      
تأهّل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد فوزه الصعب على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 119 عن طريق عادل بولبينة، ليمنح “محاربي الصحراء” بطاقة العبور عقب مواجهة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، طغى عليها الصراع البدني والندية حتى اللحظات الأخيرة.


وسيلاقي المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي منتخب نيجيريا لكرة القدم، الذي كان قد ضمن تأهله بفوز عريض على منتخب موزمبيق 4-0، في مواجهة مرتقبة تعدّ من أبرز قمم المسابقة في هذا الدور.
Babnet
