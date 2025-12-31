Babnet   Latest update 18:50 Tunis

نيوزيلندا أولى الدول المرحبة بالعام الجديد 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6955589d877637.60506484_ihpjmlfnkogqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025
      
استقبلت نيوزيلندا والأقاليم التابعة لها (ساموا وتونغا وتوكيلاو) العام الجديد 2026 بإطلاق الألعاب النارية.

وتركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضا ضخما للألعاب النارية وعروضا ضوئية تجذب آلاف السكان والسياح، إلى جانب حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة.



وفي العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، تنظم احتفالات شعبية تشمل عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، كما تحرص المجتمعات المحلية والماورية على إحياء طقوس تقليدية تعكس الهوية الثقافية للبلاد.



وبعد نيوزيلندا، استقبلت أستراليا العام الجديد بعرض ضخم للألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا، وهو يعد من أكبر وأشهر العروض في العالم.


وتنقسم الاحتفالات عادة إلى عرض مبكر مخصص للعائلات، يليه العرض الرئيسي عند منتصف الليل، والذي يجذب ملايين المشاهدين داخل أستراليا وحول العالم عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية.


وبهذه المناسبة وجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز رسالة إلى الشعب الأسترالي قال فيها: "في هذه اللحظة، يمتزج الفرح الذي نشعر به عادةً مع بداية العام الجديد بحزن الماضي".

وقد أشاد ألبانيز في رسالته بمناسبة العام الجديد بـ"الشجاعة والتعاطف" اللذين أُظهِرا في أستراليا عقب هجوم شاطئ بوندي.




