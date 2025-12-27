مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين حول اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال

أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 29 ديسمبر، ردا على قرار إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.



جاء ذلك بعد أن اعترفت إسرائيل رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي الرحمن محمد عبد الله على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل، لتصبح إسرائيل أول دولة في العالم تعترف باستقلال الإقليم.



وأعربت الحكومة الصومالية في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ"الاعتداء على السيادة". كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية عن تضامنها مع الصومال، منها جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وقطر.وقالت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة للصحفيين: "طلب الصومال، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي، عقد جلسة عاجلة للمجلس بشأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الاثنين القادم (29 ديسمبر) الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو)".ولم تعلق بعثة سلوفينيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، رسميا على طلب الصومال حتى الآن. وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد تصاعد التوتر الإقليمي، حيث قد تثير هذه الخطوة الإسرائيلية ردود فعل واسعة في الدوائر الدولية والإفريقية تحديدا.