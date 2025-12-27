Babnet   Latest update 22:07 Tunis

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين حول اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695049f2b4b994.77285314_qhmpkfnlgejio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 22:03 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 29 ديسمبر، ردا على قرار إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.

جاء ذلك بعد أن اعترفت إسرائيل رسميا يوم الجمعة بجمهورية أرض الصومال، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا عبدي الرحمن محمد عبد الله على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل، لتصبح إسرائيل أول دولة في العالم تعترف باستقلال الإقليم.



وأعربت الحكومة الصومالية في مقديشو عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بـ"الاعتداء على السيادة". كما عبرت عدة دول إفريقية وعربية عن تضامنها مع الصومال، منها جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وقطر.

وقالت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة للصحفيين: "طلب الصومال، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي، عقد جلسة عاجلة للمجلس بشأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الاثنين القادم (29 ديسمبر) الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو)".

ولم تعلق بعثة سلوفينيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، رسميا على طلب الصومال حتى الآن. وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد تصاعد التوتر الإقليمي، حيث قد تثير هذه الخطوة الإسرائيلية ردود فعل واسعة في الدوائر الدولية والإفريقية تحديدا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320978

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Benin CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Ouganda CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Tunisie CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 ديسمبر 2025 | 7 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:12
14:52
12:27
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
18°-12
18°-12
17°-9
15°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026