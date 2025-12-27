Babnet   Latest update 17:13 Tunis

ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بفضح الديمقراطيين عبر قضية إبستين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695003e1eb48c6.10052663_flehqimpgnojk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 17:04 قراءة: 0 د, 57 ث
      
طالب الرئيس دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع المواد المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد الراحل جيفري إبستين، المتهم بالتجارة الجنسية، والتي قد تشوه سمعة الديمقراطيين.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "الديمقراطيون هم من عملوا مع إبستين، وليس الجمهوريين. انشروا أسماءهم جميعاً، افضحوهم".



وذكر الرئيس الأمريكي أنه تم العثور على مليون صفحة أخرى لقضية إبستين، مؤكدا أن وزارة العدل تضطر لقضاء كل وقتها في هذه الخدعة المستوحاة من الديمقراطيين.

ودعا ترامب وزارة العدل إلى الإسراع في نشر جميع المواد المتعلقة بالديمقراطيين والعودة إلى العمل.

وأكد ترامب قائلا: "لا يريد اليسار الراديكالي أن يتحدث الناس عن نجاح ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي مات منذ زمن طويل".

وجيفري إبستين، كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته، التي تم تصنيفها كـ"انتحار".

يذكر أن الكونغرس وافق بشكل شبه إجماعي على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع مواد قضية إبستين، وقد وقعه الرئيس ترامب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320962

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Benin CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Ouganda CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Tunisie CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 ديسمبر 2025 | 7 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:12
14:52
12:27
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
18°-12
18°-12
17°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026