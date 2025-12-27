ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بفضح الديمقراطيين عبر قضية إبستين

طالب الرئيس دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع المواد المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد الراحل جيفري إبستين، المتهم بالتجارة الجنسية، والتي قد تشوه سمعة الديمقراطيين.



وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "الديمقراطيون هم من عملوا مع إبستين، وليس الجمهوريين. انشروا أسماءهم جميعاً، افضحوهم".



وذكر الرئيس الأمريكي أنه تم العثور على مليون صفحة أخرى لقضية إبستين، مؤكدا أن وزارة العدل تضطر لقضاء كل وقتها في هذه الخدعة المستوحاة من الديمقراطيين.ودعا ترامب وزارة العدل إلى الإسراع في نشر جميع المواد المتعلقة بالديمقراطيين والعودة إلى العمل.وأكد ترامب قائلا: "لا يريد اليسار الراديكالي أن يتحدث الناس عن نجاح ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي مات منذ زمن طويل".وجيفري إبستين، كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته، التي تم تصنيفها كـ"انتحار".يذكر أن الكونغرس وافق بشكل شبه إجماعي على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع مواد قضية إبستين، وقد وقعه الرئيس ترامب.