Babnet   Latest update 23:26 Tunis

. العثور على حطام طائرة خاصة كانت تقل رئيس الأركان الليبي في تركيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694b08608aece0.94035587_pleiqmhnofjgk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 22:22 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي، اللقطات الأولى لحطام طائرة خاصة كانت تقل رئيس الأركان الليبي، اللواء محمد علي أحمد الحداد ومرافقيه في تركيا.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة "إكس" انقطاع الاتصال، بالطائرة "فالكون 50" التي كانت تقل الحداد إضافة إلى 4 ركاب آخرين عند الساعة 20:52 من مساء الثلاثاء، بعد أن أقلعت عند الساعة 20:10 متجهة من مطار إيسنبوغا بأنقرة إلى طرابلس.



من جانبه، صرح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي بأن السلطات الليبية تلقت منذ اللحظات الأولى معلومات من الجانب التركي عن فقدان الاتصال بالطائرة "بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها". مرجحا أن يكون سبب انقطاع الاتصال ناتج عن "عطل فني".


كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة الحداد.

ولاحقا، نعى الدبيبة في بيان رسمي، رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد و الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، العميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، الأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، و محمد عمر أحمد محجوب، المصور الإعلامي بمكتب رئيس الأركان إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

واعتبر الدبيبة أن "هذا المصاب الجلل يشكل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي، مشيدا بالراحلين كـ"رجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفان، وكانوا نموذجا في الانضباط والمسؤولية والانتماء".

وأعلن عن تأبين رسمي للشهداء، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن رئيس الأركان الليبي الراحل كان قد اختتم اليوم زيارة رسمية إلى أنقرة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر، وفقا لبيان الدبيبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320748

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cأ´te d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
9° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
16°-8
16°-9
18°-12
15°-11
  • Avoirs en devises 25277,0
  • (23/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/12)     1279,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/12)   26249 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026