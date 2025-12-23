. العثور على حطام طائرة خاصة كانت تقل رئيس الأركان الليبي في تركيا

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي، اللقطات الأولى لحطام طائرة خاصة كانت تقل رئيس الأركان الليبي، اللواء محمد علي أحمد الحداد ومرافقيه في تركيا.



وأعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة "إكس" انقطاع الاتصال، بالطائرة "فالكون 50" التي كانت تقل الحداد إضافة إلى 4 ركاب آخرين عند الساعة 20:52 من مساء الثلاثاء، بعد أن أقلعت عند الساعة 20:10 متجهة من مطار إيسنبوغا بأنقرة إلى طرابلس.



من جانبه، صرح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي بأن السلطات الليبية تلقت منذ اللحظات الأولى معلومات من الجانب التركي عن فقدان الاتصال بالطائرة "بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها". مرجحا أن يكون سبب انقطاع الاتصال ناتج عن "عطل فني".كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة الحداد.ولاحقا، نعى الدبيبة في بيان رسمي، رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد و الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، العميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، الأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، و محمد عمر أحمد محجوب، المصور الإعلامي بمكتب رئيس الأركان إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.واعتبر الدبيبة أن "هذا المصاب الجلل يشكل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي، مشيدا بالراحلين كـ"رجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفان، وكانوا نموذجا في الانضباط والمسؤولية والانتماء".وأعلن عن تأبين رسمي للشهداء، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.يذكر أن رئيس الأركان الليبي الراحل كان قد اختتم اليوم زيارة رسمية إلى أنقرة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر، وفقا لبيان الدبيبة.