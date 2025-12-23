Babnet   Latest update 23:26 Tunis

الدبيبة ينعى رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة

متابعة - نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة رسميا رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الدبيبة في بيان "ببالغ الحزن والأسى، نعى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد وعدد من مرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".



وأكد الدبيبة أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إسنبوغا في أنقرة، مساء اليوم، ما أدّى إلى استشهاد رئبس الأركان محمد الحداد و الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، العميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، الأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، والأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، المصور الإعلامي بمكتب رئيس الأركان.

وأوضح أن "الوفد كان قد اختتم زيارة رسمية ناجحة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر، قبل أن يفجع الوطن بهذه الفاجعة الأليمة".

واعتبر الدبيبة أن "هذا المصاب الجلل يشكل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي، مشيدا بالراحلين كـ"رجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفان، وكانوا نموذجا في الانضباط والمسؤولية والانتماء".

وأعلن عن تأبين رسمي للشهداء، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.

وقدم المصدر، نيابة عن القيادة العامة للجيش الليبي، أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الشهداء ورفاقهم في المؤسسة العسكرية، سائلا المولى عز وجل أن "يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".


انقطاع الاتصال بطائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي

أعلن وزير الداخلية التركي هلي يرلي انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد وأربعة مرافقين.

وأكد يرلي أن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وقد طلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، قبل أن ينقطع التواصل معها لاحقًا.

تحويل مسار الرحلات واختفاء الطائرة

وأظهرت بيانات تتبّع الرحلات الجوية تحويل مسار الرحلات بعيدًا عن مطار أنقرة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة محمد الحداد اختفت بعد بلوغها ارتفاع 32.400 قدم فوق العاصمة التركية.

تحرّك ليبي رسمي وتشكيل خلية أزمة

وفي تطوّر متصل، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل خلية أزمة للتواصل والتنسيق المباشر مع الجانب التركي، عقب فقدان الاتصال بطائرة خاصة مستأجرة كانت تُقلّ رئيس الأركان أثناء عودته من مهمة رسمية بتركيا.

لقاء رسمي سبق الرحلة

وكان محمد الحداد قد التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو في العاصمة التركية.
وقد استُقبل نظيره الليبي في مقر هيئة الأركان العامة بمراسم رسمية، شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية العسكرية لحرس الشرف، قبل أن يعقد الجانبان اجتماعًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.
