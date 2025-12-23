باكستان تبرم صفقة أسلحة بـ 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ab938e17d09.75675007_qpolihmgfnejk.jpg width=100 align=left border=0>

أبرم رئيس أركان الجيش الباكستاني والقائد العام للجيش الوطني الليبي اتفاقًا تبيع بموجبه باكستان أنصار حفتر أسلحة برية وجوية وبحرية بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي



ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسلام آباد فإن رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية، المشير عاصم منير، والقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وقعا الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال زيارة عاصم منير إلى بنغازي. وتُعد هذه الصفقة من أكبر صفقات تصدير الأسلحة الباكستانية في التاريخ.









وجاء في التقرير: "أبرمت باكستان صفقة تاريخية لبيع معدات عسكرية للجيش الوطني الليبي... وتشمل الاتفاقية، التي تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار، مع تقديرات تصل إلى 4.6 مليار دولار، مجموعة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية".



وبحسب الوكالة، ستتم عمليات تسليم الأسلحة على مدى عامين ونصف. وبموجب الاتفاقية، ستنقل باكستان 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، طورتها بالتشارك باكستان والصين، بالإضافة إلى 12 طائرة تدريب من طراز سوبر مشاك.