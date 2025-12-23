انهيار عقار في مصر وسط أنباء عن قتلى ومصابين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a89e614ec44.70711279_mfgenioplkjqh.jpg width=100 align=left border=0>

انهار عقار من 5 طوابق اليوم الثلاثاء في منطقة إمبابة شمالي الجيزة المصرية فيما باشرت قوات الأمن والحماية المدنية البحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض.



وتلقّت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث، وأسفرت التحريات والمعاينة الميدانية عن تأكيد انهيار العقار بالكامل، دون ورود معلومات أولية عن سبب الانهيار.









كما انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات رفع الأنقاض والتفتيش الدقيق عن أي مُحاصَرين أو مصابين بين سكان العقار.



ولا تزال جهود الإنقاذ والبحث مستمرة، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة، فيما تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة.