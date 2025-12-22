Babnet   Latest update 18:21 Tunis

مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا: الموعد والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بمواجهة مرتقبة أمام منتخب زيمبابوي، يحتضنها ملعب أدرار.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.



ويطمح «الفراعنة»، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى استثمار الروح القتالية العالية والحالة المعنوية الإيجابية التي بثّها «العميد» في صفوف لاعبيه، من أجل تحقيق انطلاقة قوية تمهّد طريق العودة إلى منصات التتويج، الغائبة عن خزائن المنتخب منذ سنة 2010.



موعد المباراة

يلاقي منتخب مصر نظيره الزيمبابوي اليوم الإثنين، وتنطلق صافرة البداية:

* الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة
* الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية وقطر
* الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس والمغرب

القنوات الناقلة

تنقل المباراة:

* قناة beIN SPORTS MAX 1 ضمن باقة قنوات البطولة
* القناة الرياضية المغربية
Can 2025
