مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا: الموعد والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بمواجهة مرتقبة أمام منتخب زيمبابوي، يحتضنها ملعب أدرار.



ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.



| منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً



اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس… pic.twitter.com/knUnOtd2Ct — EFA.eg (@EFA) December 21, 2025

موعد المباراة



القنوات الناقلة



ويطمح، بقيادة المدير الفني، إلى استثمار الروح القتالية العالية والحالة المعنوية الإيجابية التي بثّها «العميد» في صفوف لاعبيه، من أجل تحقيق انطلاقة قوية تمهّد طريق العودة إلى منصات التتويج، الغائبة عن خزائن المنتخب منذ سنةيلاقي منتخب مصر نظيره الزيمبابوي، وتنطلق صافرة البداية:بتوقيت القاهرةبتوقيت السعودية وقطربتوقيت تونس والمغربتنقل المباراة:ضمن باقة قنوات البطولة