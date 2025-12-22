مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا: الموعد والقنوات الناقلة
يستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بمواجهة مرتقبة أمام منتخب زيمبابوي، يحتضنها ملعب أدرار.
ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
ويطمح «الفراعنة»، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى استثمار الروح القتالية العالية والحالة المعنوية الإيجابية التي بثّها «العميد» في صفوف لاعبيه، من أجل تحقيق انطلاقة قوية تمهّد طريق العودة إلى منصات التتويج، الغائبة عن خزائن المنتخب منذ سنة 2010.
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس… pic.twitter.com/knUnOtd2Ct
موعد المباراةيلاقي منتخب مصر نظيره الزيمبابوي اليوم الإثنين، وتنطلق صافرة البداية:
* الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة
* الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية وقطر
* الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس والمغرب
القنوات الناقلةتنقل المباراة:
* قناة beIN SPORTS MAX 1 ضمن باقة قنوات البطولة
* القناة الرياضية المغربية
