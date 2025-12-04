Babnet   Latest update 06:11 Tunis

ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69311135a8ae32.16446470_lpkgjeinmfhoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 06:11 قراءة: 1 د, 15 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الروس يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


ووصف ترامب لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين بأنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".


وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر الأربعاء مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما زالت مسألة "رئيسية".

وأعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن خطته لإنهاء أسوأ نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الأمل بدا وكأنه قد تضاءل الأربعاء، حين قالت موسكو إنها تعتبر بعض البنود "غير مقبولة" في النسخة المعدلة من الخطة الأميركية التي حملها ويتكوف وكوشنر.

وصرّح يوري أوشاكوف، المستشار السياسي للكرملين الذي شارك في المحادثات الأميركية الروسية للصحافيين قائلا: "تأثر تقدم المفاوضات وطبيعتها بنجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع موضحا: "لقد ساهم جنودنا الروس، من خلال إنجازاتهم العسكرية، في جعل تقييمات شركائنا الأجانب بشأن مسارات التسوية السلمية أكثر ملاءمة".

وأصرت موسكو على أنه ليس صحيحا القول بأن بوتين رفض الخطة بمجملها، وقالت إن روسيا ما زالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، على الرغم من إصدار الرئيس الروسي تحذيرا صارخا بأن موسكو "مستعدة" للحرب إن أرادت أوروبا ذلك.

وحسبما قال مسؤول أميركي الأربعاء شرط عدم كشف هويته، فإن ويتكوف وكوشنر سيلتقيان المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في فلوريدا.


Babnet

