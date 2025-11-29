Babnet   Latest update 09:58 Tunis

مصر: مصرع أسرة من 5 أفراد في حادث مأساوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ab1c69b2e35.96656325_jiqnpkfhlmgeo.webp width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 09:39
      
لقيت أسرة مصرية من 5 أفراد مصرعها في حادث مروري مروع على الطريق الساحلي بمحافظة البحيرة شمالي البلاد.

وكانت الأسرة المكونة من أب وأم و3 أبناء يستقلون سيارة ملاكي، قبل أن تصطدم بالحاجز الخرساني للطريق وتنقلب بهم ليلقوا حتفهم جميعا في واقعة مأساوية، ونقلت جثامينهم إلى المستشفى تحت إشراف النيابة التي تحقق في الحادث.



وفور وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتبين من المعاينة الأولية، أنه في أثناء سير السيارة التي كان يقودها الأب (45 عاما) مهندس ميكانيكا، اختلت عجلة القيادة في يده في أثناء النزول من كوبري علوى بالطريق الدولي الساحلي ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته (36 عاما) طبيبة بيطرية، وأبنائهما الثلاثة "أسر وأمير ومحمد"، متأثرين بإصابتهم بكسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والبطن.

كما حدثت تلفيات شديدة بالسيارة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى التحفظ على الجثامين الخمسة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية


