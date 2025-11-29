Babnet   Latest update 08:05 Tunis

فرنسا.. ماكرون يعتزم تعميم حظر الهواتف المحمولة داخل المعاهد لمواجهة "أزمة التعلم"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692a8f8b36f4c7.87680560_gnjhlmeqipofk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 06:02 قراءة: 1 د, 13 ث
      
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إنه يعتزم حظر استخدام الهواتف المحمولة في المعاهد الثانوية بدءا من العام الدراسي المقبل للحد من "أزمة التعلم" في البلاد.



وحظر الهواتف المحمولة في المدارس والمعاهد هو ما تعهد بها الرئيس الفرنسي في حملته الانتخابية.


ويعد هذا الحظر أحد بنود خطة من ثلاث مراحل، لمواجهة التراجع والتشتت في مستويات الانتباه لدى الشباب في الفصول الدراسية.

وقال ماكرون في زيارته لمنطقة "فوغس" (Vosges) شرق فرنسا، "الكثير من هؤلاء الشباب يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في المنازل، لذلك هم لا يقرأون.. يبلغ معدل استخدامهم لهذه المواقع أربع ساعات و20 دقيقة يوميا".

وتابع ماكرون في تصريحات نقلتها قناة "سي نيوز" الإخبارية، "لدينا العديد من الشباب المدمنين على الهواتف.. لدينا شباب يصلون إلى الفصول الدراسية منهكين ويحتاجون إلى استخدام هواتفهم".

وإلى جانب حظر الهواتف المحمولة، تشمل المراحل الثلاث لمعالجة "أزمة التعلم"، الوقاية من قبل العائلات والمعلمين وإعلاء أهمية القراءة، وتسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على الشاشات إلى حد الإدمان.

وصرح ماكرون "القراءة هي الحل الأمثل.. قراءة الكتب ستجعلك أكثر ذكاء واستقلالية".

وذكر الرئيس الفرنسي: "لا نريد أي استخدام للهواتف المحمولة في المعاهد الثانوية.. ولنكن واضحين، هذا ليس المكان المناسب الذي تتعلم فيه وتتواصل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته".

وبدأت فرنسا في عام 2018 تطبيق حظر شامل للهواتف المحمولة لأول مرة في المدارس الابتدائية والتكميلية، أي تلك التي لا يتجاوز أعمار التلاميذ فيها 14 و 15 عاما، بموجب قانون صادق عليه البرلمان.

ويتيح القانون نفسه للمدارس الثانوية حظر الهواتف المحمولة لكن دون أن تكون ملزمة بذلك.


