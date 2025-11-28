Babnet   Latest update 10:33 Tunis

مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69295df7cf8ed9.85309677_pnoqmkefljigh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:30 قراءة: 0 د, 53 ث
      
لقيت فتاة مصرية في العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد زوجها، في واقعة مروعة هزت قرية تابعة لمركز المراغة غرب محافظة سوهاج.



وقام الشاب بطعنها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بينهما فور عقد القران بينهما.


وقد اعترف الزوج أمام جهات التحقيق بأنه طعن زوجته بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها على الفور، مرجِعًا دافع الجريمة إلى خلافات أسرية نشبت بينهما.

وأكد أحد أهالي القرية أن العروسين قد عقدا قرانهما منذ أيام قليلة، ولم تجر بعد مراسم الاحتفال بالزفاف، ما يجعل الجريمة أكثر إيلامًا وصدمة للمجتمع المحلي.

عقب العثور على جثة الضحية، تم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما تم القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الواقعة أثارت حالة من الغضب والاستنكار في القرية والمحافظة، خاصة مع تكرار جرائم العنف الأسري التي تنتهي بمقتل نساء على يد أزواجهن أو أقاربهن، ما يجدد الدعوات لتشديد الرقابة المجتمعية والقانونية على مثل هذه الحالات، وتفعيل آليات الحماية للمرأة في مواجهة العنف الأسري.

المصدر: القاهرة 24


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319345


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*