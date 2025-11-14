البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى حزب شيوعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916bc18b45916.99053146_qjgmleonfiphk.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى الشيوعية، بينما يدافع الجمهوريون عن مصالح العمال.



وقالت ليفيت: "الحزب الديمقراطي في حالة من الفوضى العارمة. وبصراحة، هذا هو حالهم منذ 10 سنوات: منذ ظهور الرئيس (دونالد ترامب) على الساحة السياسية. الحزب الديمقراطي يتحول عمليا إلى حزب شيوعي بكل معنى الكلمة".









وأضافت أن الديمقراطيين لا يدعمون أي شيء جيد، بل ينتقدون ترامب فقط.



وأكدت أن "الحزب الجمهوري في عهد الرئيس ترامب هو حزب الرجال والنساء العاملين".



واتهمت ليفيت في وقت سابق الديمقراطيين بمحاولة تشويه سمعة الرئيس الأمريكي بنشرهم رسائل إلكترونية تتعلق بممول الجنس المحرّم مع القصّر جيفري إبستين.



المصدر: "نوفوستي"