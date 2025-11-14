Babnet   Latest update 06:22 Tunis

البيت الأبيض: الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى حزب شيوعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916bc18b45916.99053146_qjgmleonfiphk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025
      
اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يتحول إلى الشيوعية، بينما يدافع الجمهوريون عن مصالح العمال.

وقالت ليفيت: "الحزب الديمقراطي في حالة من الفوضى العارمة. وبصراحة، هذا هو حالهم منذ 10 سنوات: منذ ظهور الرئيس (دونالد ترامب) على الساحة السياسية. الحزب الديمقراطي يتحول عمليا إلى حزب شيوعي بكل معنى الكلمة".



وأضافت أن الديمقراطيين لا يدعمون أي شيء جيد، بل ينتقدون ترامب فقط.

وأكدت أن "الحزب الجمهوري في عهد الرئيس ترامب هو حزب الرجال والنساء العاملين".

واتهمت ليفيت في وقت سابق الديمقراطيين بمحاولة تشويه سمعة الرئيس الأمريكي بنشرهم رسائل إلكترونية تتعلق بممول الجنس المحرّم مع القصّر جيفري إبستين.

المصدر: "نوفوستي"


الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
