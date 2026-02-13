بورصة تونس تُنـهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي
أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع، الممتد من 9 إلى 13 فيفري 2026، على منحى إيجابي، وتطوّر توننداكس بنسبة 0،19 بالمائة، وأدرك مستوى 14626،36 نقطة.
وتحسن أداء المؤشر المرجعي للسوق، منذ بداية سنة 2026، بنسبة 8،75 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".
وتميّز الأسبوع بتسجيل قيمة معاملات جيّدة في حدود 39،6 مليون دينار، بمعدل معاملات يومية في حدود 7،9 مليون دينار.
وتمّ تبادل كتلة من أسهم مجمع بولينا القابضة بقيمة 1،1 مليون دينار.
وزاد سعر سهم بي هاش للإيجار المالي، على مدار الأسبوع، بنسبة 12،1 بالمائة، وأدرك مستوى 4،070 دينار. ولم تتجاوز المعاملات على السهم ذاته 7 آلاف دينار.
وتموقع سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين في خانة الأسهم الأفضل أداء، وزاد سعره بنسبة 8،5 بالمائة وأقفل عند مستوى 14،000 دينار. وراكم السهم معاملات ناهزت 1،5 مليون دينار.
في المقابل، شمل التراجع سهم الشركة التونسية لصناعة الورق، الذي فقد 8،3 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 2،530 دينار، ولم يجذب السهم سوى معاملات بقيمة 35 ألف دينار.
وتقهقر، بدوره، سهم البنك التونسي ضمن أعلى الخسائر، بنسبة 3،6 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 6،790 دينار، واستقطب السهم معاملات بقيمة 787 ألف دينار.
وتميّز سهم البنك الوطني الفلاحي بأدائه هذا الأسبوع، واستحوذ على معاملات بقيمة 9،6 مليون دينار، وأنهى الأسبوع عند سعر 13،190 دينار، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0،3 بالمائة.
وتحسن أداء المؤشر المرجعي للسوق، منذ بداية سنة 2026، بنسبة 8،75 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".
وتميّز الأسبوع بتسجيل قيمة معاملات جيّدة في حدود 39،6 مليون دينار، بمعدل معاملات يومية في حدود 7،9 مليون دينار.
وتمّ تبادل كتلة من أسهم مجمع بولينا القابضة بقيمة 1،1 مليون دينار.
وزاد سعر سهم بي هاش للإيجار المالي، على مدار الأسبوع، بنسبة 12،1 بالمائة، وأدرك مستوى 4،070 دينار. ولم تتجاوز المعاملات على السهم ذاته 7 آلاف دينار.
وتموقع سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين في خانة الأسهم الأفضل أداء، وزاد سعره بنسبة 8،5 بالمائة وأقفل عند مستوى 14،000 دينار. وراكم السهم معاملات ناهزت 1،5 مليون دينار.
في المقابل، شمل التراجع سهم الشركة التونسية لصناعة الورق، الذي فقد 8،3 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 2،530 دينار، ولم يجذب السهم سوى معاملات بقيمة 35 ألف دينار.
وتقهقر، بدوره، سهم البنك التونسي ضمن أعلى الخسائر، بنسبة 3،6 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 6،790 دينار، واستقطب السهم معاملات بقيمة 787 ألف دينار.
وتميّز سهم البنك الوطني الفلاحي بأدائه هذا الأسبوع، واستحوذ على معاملات بقيمة 9،6 مليون دينار، وأنهى الأسبوع عند سعر 13،190 دينار، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0،3 بالمائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323602