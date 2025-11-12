النهار راح! قبَل ما يزَفر علينا الترينو

محمد الحمّار



في لحظة مغادرة محطة القطارات متاع ساحة بشلونة، أحيانا الركاب يلقاو كنترول في أبواب الخروج الثلاثة. العَون يقُلك هات التسكرة. مرة آنا خارج، شاكستو وقلتلو ماهو يكفي الكنترول اللي في الترينو! قالي اللي ماعندوش تسكرة معاه هوني يدفع 27 د. قلتلو وكي يُظهر طَيشها دُوب ما هبَط من الترينو؟ قالي ما ثماش بوبال فوق الأرصفة، ما عندو فين يطَيشها.



ماحبيتش نزيد على ما بيه آما قلتلوومشيت. لكن حَسيتو مقتنع بكلامي إنما، كي الملايين، ماعطاهش قلبو يقلياكتفيت بالحديث مع روحي. اشتهيت نقلو: أول حاجة يا هل ترىماثماش. حتى التسكرة متاع القطار السريع الجديد موش مكتوب عليها لازم الاحتفاظ بيها.ثالثا كي تقُلييا هل ترى تقصد التونسي يكيدو بش يطَيش التسكرة فوق الأرضية متاع الرصيف وإلا في الممر الحديدي متاع السكة؟ يا سيديالتونسي كي ما يلقاش بوبال فوق الرصيف فين يطَيش؟ يطَيش في الممر متاع السكة. آش يرمي غادي؟معنتهاماهيش مْوَفرتلو متطلبات أخرى. وسي المواطن مْساعدِتو الوضعية. مْوَالمِتو. بالتالي الشركة تعامل فيه كيف ما هوَ. المواطنين ما طالبوش الشركة بحاجيات كيف البوبال، وبالتالي هي تقُلككي سيدي، كي جوادو. ياخي رسول الله غالط كي قالأبدا.ماللخر،وربي يجَرّيلنا الترينو متاعنا على صلاح.