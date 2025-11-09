Babnet   Latest update 21:39 Tunis

مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/bbc-logo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 21:25
      
وكالات - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) استقالة مديرها العام تيم ديفي على خلفية فضيحة تزوير خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة هزت المؤسسة الإعلامية العريقة.

وجاء في بيان ديفي: "أردت أن أعلمكم أنني قررت مغادرة بي بي سي بعد عشرين عاما من العمل. هذا قراري الشخصي تماما، وأظل ممتنا للغاية لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لدعمهم الثابت والإجماعي طوال فترة ولايتي، بما في ذلك الأيام القليلة الماضية". وكان ديفي يتولى رئاسة البي بي سي منذ عام 2020.



وأضاف في تصريحاته: "مثل جميع المنظمات الحكومية، فإن بي بي سي ليست مثالية، ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة. على الرغم من أن هذا ليس السبب الوحيد، فإن المناقشات الجارية حول خدمة بي بي سي الإخبارية أثرت على قراري لأسباب مفهومة".

واختتم ديفي بالقول: "لقد حدثت أخطاء، وكرئيس تنفيذي، يجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

يأتي ذلك في أعقاب استقالة رئيسة قسم البث الإخباري في "بي بي سي"، ديبورا تيرنيس، في إطار نفس الفضيحة التي أثارت جدلاً واسعا.

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد كشفت في 3 نوفمبر الجاري، أن خطاب ترامب في برنامج "بانوراما" الذي بثته "بي بي سي" في أكتوبر من العام الماضي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد تم التلاعب به لتوحي بأن ترامب كان يحث على اقتحام مبنى الكابيتول، بينما كان في الواقع يتحدث عن "ضرورة التعبير عن موقف مدني بوسائل سلمية".


