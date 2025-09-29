Babnet   Latest update 07:42 Tunis

مقتل وجرح جنود إسرائيليين واشتباكات عنيفة بمدينة غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dab8831afb27.02532637_gnmlkohpjfeiq.jpg width=100 align=left border=0>
وحدة إنقاذ إسرائيلية تنقل جنديا أصيب في معارك غزة (الفرنسية)
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 17:48 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أفادت منصات إخبارية إسرائيلية بوقوع ما درجت إسرائيل على تسميته بأنه "حدث أمني" ووصفته المنصات بأنه "صعب" -في مدينة غزة– مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وتحدثت المصادر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين وإصابة آخرين في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لقوة إسرائيلية.



وقالت المنصات الإسرائيلية إن مروحيات عسكرية نقلت مصابين إلى عدة مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض دبابة بصاروخ مضاد للدروع في غزة.


وفي غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حي النصر وشارع مستشفى الشفاء (غربي مدينة غزة) وسط تحليق مكثف للمُسيرات والمروحيات.

وقال المراسل إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار باتجاه موقع الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة ومحاور أخرى بالمدينة.

وخلال تقدمها باتجاه وسط مدينة غزة، تواجه قوات الاحتلال المتوغلة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315713


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
22°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    