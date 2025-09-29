مقتل وجرح جنود إسرائيليين واشتباكات عنيفة بمدينة غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dab8831afb27.02532637_gnmlkohpjfeiq.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت منصات إخبارية إسرائيلية بوقوع ما درجت إسرائيل على تسميته بأنه "حدث أمني" ووصفته المنصات بأنه "صعب" -في مدينة غزة– مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.



وتحدثت المصادر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين وإصابة آخرين في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لقوة إسرائيلية.

