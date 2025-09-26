Babnet   Latest update 23:05 Tunis

على غرار نتنياهو.. ترامب يسحب الكرسي لأردوغان في البيت الأبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d70642948c33.52233430_ojmeqplkfhgni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 22:30 قراءة: 0 د, 32 ث
      
رصدت عدسات الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب الكرسي بنفسه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيعه على دفتر الشرف في البيت الأبيض.

وبعد أن وقع أردوغان اسمه في دفتر الضيوف، مد ترامب يده لسحب كرسيه، ثم توجه إلى المسؤولين الأتراك مبتسما: "أنا أعرفهم جميعا. أنا أعرفهم أفضل من أي شخص آخر!". وبعد ذلك دعا الرئيس الأمريكي وفدا تركيا إلى المكتب البيضاوي حيث التقط صورة معا.



وهذه ليست المرة الأولى التي يساعد فيها الرئيس الأمريكي زعماء الدول مع الكرسي بنفسه، حيث قدم الكرسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارتهما الأخيرة للبيت الأبيض.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315547


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
28°-21
27°-20
29°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24793,6

  • (26/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41625 DT        1$ =2,91565 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    