على غرار نتنياهو.. ترامب يسحب الكرسي لأردوغان في البيت الأبيض
رصدت عدسات الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب الكرسي بنفسه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيعه على دفتر الشرف في البيت الأبيض.
وبعد أن وقع أردوغان اسمه في دفتر الضيوف، مد ترامب يده لسحب كرسيه، ثم توجه إلى المسؤولين الأتراك مبتسما: "أنا أعرفهم جميعا. أنا أعرفهم أفضل من أي شخص آخر!". وبعد ذلك دعا الرئيس الأمريكي وفدا تركيا إلى المكتب البيضاوي حيث التقط صورة معا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يساعد فيها الرئيس الأمريكي زعماء الدول مع الكرسي بنفسه، حيث قدم الكرسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارتهما الأخيرة للبيت الأبيض.
