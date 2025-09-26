على غرار نتنياهو.. ترامب يسحب الكرسي لأردوغان في البيت الأبيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d70642948c33.52233430_ojmeqplkfhgni.jpg width=100 align=left border=0>

رصدت عدسات الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يسحب الكرسي بنفسه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيعه على دفتر الشرف في البيت الأبيض.



وبعد أن وقع أردوغان اسمه في دفتر الضيوف، مد ترامب يده لسحب كرسيه، ثم توجه إلى المسؤولين الأتراك مبتسما: "أنا أعرفهم جميعا. أنا أعرفهم أفضل من أي شخص آخر!". وبعد ذلك دعا الرئيس الأمريكي وفدا تركيا إلى المكتب البيضاوي حيث التقط صورة معا.

