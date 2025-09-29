Babnet   Latest update 07:42 Tunis

وزير الشؤون الخارجية يلتقي في نيويورك نظيره الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dafbe23d4624.05396954_hkmqpenojiglf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 22:35
      
التقى  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،أحمد عطاف، وذلك على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك .

ووفق بلاغ اعلامي للوزارة، مثّل هذا اللقاء مناسبة متجدّدة لتأكيد عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في ضوء نتائج الزيارة التي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الجزائر، مطلع الشهر الجاري، والتي أكّدت مدى تعلّق قيادتي البلدين بترسيخ هذه العلاقات على المستويين الثنائي والإفريقي.



وأكّد الوزيران النفطي وعطاف على أهميّة الإعداد للإستحقاق الثنائي في أقرب الآجال الممكنة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات لاسيّما منها التجارية والطاقية وإدارة الحدود المشتركة.
وتداول الوزيران كذلك حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تلك المتعلقة بتعزيز مسارات التنمية والسلام في القارة الإفريقية وتنسيق المشاورات على صعيد التعاون الأورومتوسطي.


