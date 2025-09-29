وزير الشؤون الخارجية يلتقي في نيويورك نظيره الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dafbe23d4624.05396954_hkmqpenojiglf.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،أحمد عطاف، وذلك على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك .



ووفق بلاغ اعلامي للوزارة، مثّل هذا اللقاء مناسبة متجدّدة لتأكيد عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في ضوء نتائج الزيارة التي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الجزائر، مطلع الشهر الجاري، والتي أكّدت مدى تعلّق قيادتي البلدين بترسيخ هذه العلاقات على المستويين الثنائي والإفريقي.

