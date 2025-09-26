Babnet   Latest update 10:24 Tunis

بنزيما ضد رونالدو.. كلاسيكو ناري بين النصر والاتحاد في صراع الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d65cde0f7fe5.44799761_ghmpfeikljqon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 10:24
      
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السعودية والعالم، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي يحتضن قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي النصر مع غريمه الاتحاد في مواجهة تحمل طابعاً نارياً بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

ويدخل الفريقان المباراة برصيد 9 نقاط لكل منهما بالعلامة الكاملة بعد 3 جولات، مع أفضلية نسبية للنصر بفارق الأهداف، مما يجعل الفوز اليوم حاسماً للانفراد بصدارة الترتيب.



ويبحث الاتحاد عن مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري، بينما يسعى النصر بقيادة رونالدو لإزاحة "العميد" من القمة وإرسال رسالة قوية لمنافسيه.

الموعد: الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس
الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة: شبكة ثمانية، المالك الحصري لحقوق بث دوري روشن.


الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

