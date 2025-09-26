بنزيما ضد رونالدو.. كلاسيكو ناري بين النصر والاتحاد في صراع الصدارة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السعودية والعالم، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي يحتضن قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي النصر مع غريمه الاتحاد في مواجهة تحمل طابعاً نارياً بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.
ويدخل الفريقان المباراة برصيد 9 نقاط لكل منهما بالعلامة الكاملة بعد 3 جولات، مع أفضلية نسبية للنصر بفارق الأهداف، مما يجعل الفوز اليوم حاسماً للانفراد بصدارة الترتيب.
من أجـل مـوعـد التاسعـة مسـاء اليــوم ⏱— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 25, 2025
نُكمل استعداداتنا لمباراة #النصر_الاتحاد 💛 pic.twitter.com/GQx3hqiOHW
ويبحث الاتحاد عن مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري، بينما يسعى النصر بقيادة رونالدو لإزاحة "العميد" من القمة وإرسال رسالة قوية لمنافسيه.
الموعد: الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس
الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة: شبكة ثمانية، المالك الحصري لحقوق بث دوري روشن.
كلاسيكو #الاتحاد_النصر ⚡— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 25, 2025
قمّة مُنتظرة ليلة الجمعة على ملعب الإنماء #الكلاسيكو_على_ثمانية pic.twitter.com/GZ5Q8fzBrB
