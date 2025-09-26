بنزيما ضد رونالدو.. كلاسيكو ناري بين النصر والاتحاد في صراع الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d65cde0f7fe5.44799761_ghmpfeikljqon.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السعودية والعالم، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي يحتضن قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي النصر مع غريمه الاتحاد في مواجهة تحمل طابعاً نارياً بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.



ويدخل الفريقان المباراة برصيد 9 نقاط لكل منهما بالعلامة الكاملة بعد 3 جولات، مع أفضلية نسبية للنصر بفارق الأهداف، مما يجعل الفوز اليوم حاسماً للانفراد بصدارة الترتيب.

