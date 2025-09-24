Babnet   Latest update 13:19 Tunis

العلماء الروس مستعدون لبدء العلاج بلقاح روسي مضاد للسرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3e20205a059.49695271_qlghkfpnomjei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 13:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن العلماء الروس مستعدون لبدء علاج المرضى بلقاح mRNA الروسي للسرطان خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وخلال جلسة نقاش بعنوان "تاريخ الريادة الروسية في العلوم والتكنولوجيا الطبية"، صرح ألكسندر غينزبورغ بأن الفريق البحثي اختار بالفعل مجموعة من المرضى وحدد بياناتهم الجينية الفردية، مؤكدا أنهم جاهزون لبدء العلاج في غضون ستة أسابيع بجهود مشتركة.



وأوضح أن العلاج التجريبي سيُطبق على مرضى سرطان الجلد (الميلانوما)، باستخدام لقاح مطور في مركز غاماليا يعتمد على مستضدات مبتكرة. ويتميز هذا اللقاح بكونه شخصيا، إذ يُصمم بشكل خاص لكل مريض على حدة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا محوريا في هذه العملية، حيث يقوم بتحليل مؤشرات الورم ووضع "خريطة" للدواء المستقبلي، ليعمل بعدها المتخصصون على تحضير اللقاح خلال أسبوع واحد فقط.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315388


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:38
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-22
27°-20
27°-22
27°-21
27°-20
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    