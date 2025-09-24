العلماء الروس مستعدون لبدء العلاج بلقاح روسي مضاد للسرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3e20205a059.49695271_qlghkfpnomjei.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن العلماء الروس مستعدون لبدء علاج المرضى بلقاح mRNA الروسي للسرطان خلال الأسابيع الستة المقبلة.



وخلال جلسة نقاش بعنوان "تاريخ الريادة الروسية في العلوم والتكنولوجيا الطبية"، صرح ألكسندر غينزبورغ بأن الفريق البحثي اختار بالفعل مجموعة من المرضى وحدد بياناتهم الجينية الفردية، مؤكدا أنهم جاهزون لبدء العلاج في غضون ستة أسابيع بجهود مشتركة.

