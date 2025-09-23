ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d300e47d5bc5.01073018_mpknqflgoeihj.jpg width=100 align=left border=0>

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على جائزة نوبل للسلام ما لم يُنهِ الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأضاف ماكرون في تصريح لقناة BFM TV أن الحديث عن جائزة نوبل «غير ممكن إلا إذا أوقفتم هذا الصراع»، رداً على حديث ترامب عن استحقاقه للجائزة بعد اجتماعاته الدولية ومحاولاته الوساطة. وجاءت تصريحات ماكرون بعد ساعات من هجوم ترامب على دور الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة.

