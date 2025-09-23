Babnet   Latest update 22:03 Tunis

ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d300e47d5bc5.01073018_mpknqflgoeihj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 21:17
      
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على جائزة نوبل للسلام ما لم يُنهِ الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف ماكرون في تصريح لقناة BFM TV أن الحديث عن جائزة نوبل «غير ممكن إلا إذا أوقفتم هذا الصراع»، رداً على حديث ترامب عن استحقاقه للجائزة بعد اجتماعاته الدولية ومحاولاته الوساطة. وجاءت تصريحات ماكرون بعد ساعات من هجوم ترامب على دور الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة.



وردّاً على موقف ترامب الذي اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يكون «مكافأة» لجهود وقف العنف أو خطوة ذات مردود، اعتبر ماكرون أنّ القول إن الاعتراف «مكافأة لحماس» خاطئ، مؤكداً أنّ الهدف هو عزل حركة حماس وخلق سلطة شرعية قادرة على ضمان الأمن والسلام، مبدياً دعمه لحل الدولتين كسبيل وحيد قابل للتطبيق.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن تحييد صانعي القرار العسكريين في حماس و«إقامة سلطة شرعية» يشكلان المسار الوحيد الفعّال لمعالجة الأزمة وإعادة بناء الحدّ من العنف في المنطقة.


