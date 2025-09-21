كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالتاريخية على الساحة الدولية.



وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".



رد الفعل الفلسطيني



وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الأستراليأن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، مشددا على أنهأما رئيس الوزراء البريطانيفأعلن خلال مؤتمر صحفي أن بريطانيا اعترفت رسميا بدولة فلسطين، مضيفا:مؤكدا أنفي أي دولة فلسطينية.وبهذا تصبح بريطانيا ثالث دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطين، بعد كندا وأستراليا، وذلك قبل يوم من المؤتمر المقرر عقده الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية–فرنسية، حيث يُنتظر أن تعلن دول أخرى، من بينها، عن اعتراف مماثل.رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذه القرارات ووصفتها بأنها، معتبرة أنها تنطلق من حرص هذه الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد، وعلى رأسها، بأن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والاصطفاف إلى جانب القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في "الجانب الصحيح من التاريخ".