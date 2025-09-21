كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أعلنت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالتاريخية على الساحة الدولية.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، مشددا على أنه "ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فأعلن خلال مؤتمر صحفي أن بريطانيا اعترفت رسميا بدولة فلسطين، مضيفا: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين"، مؤكدا أن "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل أو دور في الحكومة أو الأمن" في أي دولة فلسطينية.
وبهذا تصبح بريطانيا ثالث دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطين، بعد كندا وأستراليا، وذلك قبل يوم من المؤتمر المقرر عقده الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية–فرنسية، حيث يُنتظر أن تعلن دول أخرى، من بينها فرنسا، عن اعتراف مماثل.
رد الفعل الفلسطينيرحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذه القرارات ووصفتها بأنها "شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، معتبرة أنها تنطلق من حرص هذه الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والاصطفاف إلى جانب القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في "الجانب الصحيح من التاريخ".
