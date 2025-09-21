Babnet   Latest update 21:33 Tunis

كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d05a85d03c45.42285169_jhqngklopemfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 21:02 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلنت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بالتاريخية على الساحة الدولية.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".



وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، مشددا على أنه "ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين".

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فأعلن خلال مؤتمر صحفي أن بريطانيا اعترفت رسميا بدولة فلسطين، مضيفا: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين"، مؤكدا أن "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل أو دور في الحكومة أو الأمن" في أي دولة فلسطينية.

وبهذا تصبح بريطانيا ثالث دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطين، بعد كندا وأستراليا، وذلك قبل يوم من المؤتمر المقرر عقده الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية–فرنسية، حيث يُنتظر أن تعلن دول أخرى، من بينها فرنسا، عن اعتراف مماثل.

رد الفعل الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذه القرارات ووصفتها بأنها "شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، معتبرة أنها تنطلق من حرص هذه الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والاصطفاف إلى جانب القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في "الجانب الصحيح من التاريخ".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315229


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-20
31°-21
28°-23
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    