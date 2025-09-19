مواجهة حادة بين عميد جامعة صينية ضابط إسرائيلي على هامش منتدى في بكين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ccfa5d90fd51.58486865_ilmphefogknqj.jpg width=100 align=left border=0>

وبخ عميد الجامعة الصينية، يان شيوتونغ، الملحق العسكري الإسرائيلي لدى الصين، إيلاد شوشان، على هامش منتدى في بكين، قائلا إن إسرائيل قتلت أكثر من 70 ألف مدني في غزة.



وأظهر مقطع فيديو متداول نقاشا حادا بين عميد الجامعة الصينية، يان شيوتونغ، والملحق إيلاد شوشان، على هامش منتدى شيانغشان للحوار الأمني والدفاعي في بكين.

