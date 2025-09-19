Babnet   Latest update 07:48 Tunis

مواجهة حادة بين عميد جامعة صينية ضابط إسرائيلي على هامش منتدى في بكين

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
وبخ عميد الجامعة الصينية، يان شيوتونغ، الملحق العسكري الإسرائيلي لدى الصين، إيلاد شوشان، على هامش منتدى في بكين، قائلا إن إسرائيل قتلت أكثر من 70 ألف مدني في غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول نقاشا حادا بين عميد الجامعة الصينية، يان شيوتونغ، والملحق إيلاد شوشان، على هامش منتدى شيانغشان للحوار الأمني والدفاعي في بكين.



ووجه يان شيوتونغ انتقادات شديدة للملحق العسكري الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل تسببت في مقتل أكثر من 70 ألف مدني في قطاع غزة.

كما خاطب يان شيوتونغ الضابط الإسرائيلي قائلا: "توجهوا إلى الأمم المتحدة، ووافقوا على حل الدولتين لإقامة دولة فلسطين. إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فلن تهزموا الإرهاب أبدا".

وأضاف أن "إطلاق النار على النساء والأطفال يفقد إسرائيل أي شرعية على الساحة الدولية". وعندما رد شوشان بالقول إن إسرائيل "تحاول تجنب إيذاء المدنيين"، أجابه شيوتونغ: "لا أحد يصدق الدعاية الإسرائيلية، باستثناء قلة من الإسرائيليين".

وشبه عميد الجامعة الصينية الموقف باستخدام لصوص في بنك للرهائن كدروع بشرية، متسائلا: "هل ستطلق النار على العملاء والموظفين لتحرير الرهائن؟ بالطبع لا"، وقد بدا الضابط الإسرائيلي محرجا وعاجزا أمام حجج البروفيسور.


الجمعة 19 سبتمبر 2025
