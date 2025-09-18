Babnet   Latest update 22:24 Tunis

زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc7069664d11.65670761_oemlfghqpnjki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 21:48
      
أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأنه تم تسجيل قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا هزات أرضية بلغت قوتها 7.2 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم تسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر في كامشاتكا خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم تسجيل 14 هزة ارتدادية يوم الثلاثاء الماضي بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه الجزيرة، ولم يُشعَر بأي منها في المناطق المأهولة بالسكان.

هذا ووقع الزلزال قبالة سواحل كامشاتكا في 30 جويلية، وبلغت قوته 8.8 درجات، وشعر سكان جزر كوريل الشمالية بهزات بلغت شدتها 8 درجات.

كما سجلت المنطقة موجة تسونامي بلغ ارتفاعها حتى أربعة أمتار، تلتها العديد من الهزات الارتدادية، ما أدى إلى نشاط بركاني متزايد.

ولم تسجل إصابات جدية أو أضرار كبيرة، عدا جزر شمال كوريل حيث تعرض ميناء ومصنع الأسماك لأضرار جراء التسونامي.


الخميس 18 سبتمبر 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:43
12:20
06:04
04:37
Indicateurs
Babnet

