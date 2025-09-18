المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025

يحتضن المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر القادم فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بن عروس التي تنظمها المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة .

ويتضمن برنامج المهرجان الجهوي للمسرح وفق ما أفاد به اليوم الجمعة، كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة ببن عروس معز بربورة مجموعة من المسرحيات لنوادي المسرح في اطار مسابقات الاعمال الجماعية للأطفال ومسابقات الاعمال الجماعية للشباب والكهول ومسابقات الأداء الفردي ومسابقات مسرح العرائس الى جانب مسابقات مسرح الشارع .

وستفتتح فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بولاية ببن عروس وفق ما افاد بهالمصدر ذاته، بتنظيم معرض وثائقي يحاكي ويسرد اهم المحطات التاريخية الفنية في مسيرة الممثل والمخرج التونسي علي بن عياد .



واكد معز بربورة ان لمسرحيات التي ستشارك في مسابقة الاعمال الجماعية للأطفال بالخصوص فستشمل "الغابة العجيببة"لنادي المسرح بدار الثقافة المحمدية و"قمر تبحث عن نجوم" لنادي المسرح بدار الثقافة بمقرين و"طنين النحل"لنادي المسرح بدار الثقافة بالخليدية و"ورشة الاحلام لنادي المسرح بدار الثقافة بمرناق" وسوق الشفاء"لنادي المسرح بدار بدار الثقافة النمودجية ببن عروس .واكد كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة ببن عروس ان المسرحيات التي ستشارك في مسابقة الاعمال الجماعية للشباب والكهول تتضمن أساسا مسرحيات "رقصة الجرح الأخير "لنادي المسرح بدار الثقافة بالمروج و "كيما تفاهمنا "لنادي المسرح بدار الشباب بالمحمدية و"مسرحية "المهاجر" لنادي المسرح بالمركب الثقافي علي بن عياد .وتشارك في مسابقة الاداء الفردي مسرحيات "ريما" لنادي المسرح بدار الثقافة المحمدية و"الجدار" لنادي المسرح بدار الثقافة بمرناق و"مواطن" لنادي المسرح بدار الثقافة بالمروج و"نقطة استفهام" لنادي المسرح دار الشباب بالمحمدية و"بين الواقع والحاضر" بدار الشباب فوشانة و"كان لك معايا" لنادي المسرح بالمركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف و"ياليت" لنادي المسرح بدار الثقافة حمام الشطوبين بربورة ان المسرحيات التي ستشارك في مسابقات مسرح العرائس تتمثل في مسرحية "عرض كنز السعادة" لنادي المسرح بدار الثقافة بالمحمدية و"الغبار السحري" لنادي المسرح بدار الثقافة بمرناق و"شمس" لنادي المسرح بدار الثقافة بالمروج .اما في يتعلق بمسرح الشارع فستتنافس على جوائز المسابقة مسرحيات "غفلة" لنادي المسرح بدار الثقافة بالمروج و"مثال وحياة" لنادي المسرح بدار الشباب بالمحمدية .