اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو احتجاز أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات الجماهيرية المناهضة لإجراءات التقشف المشددة في جميع أنحاء البلاد.



ونقلت قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية عن ريتايو قوله في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، تم إجراء 309 عمليات احتجاز، ووضع 134 شخصا قيد التوقيف. ومن الواضح أن هذه الأرقام قابلة للتغيير".



وكانت القناة قد أفادت سابقا بأن ما لا يقل عن 11 فردا من أفراد الأمن قد أصيبوا، بالإضافة إلى عشرة متظاهرين على الأقل وصحفي واحد.وسبق أن أُبلغ عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والقوة ضد المشاركين في احتجاج جماهيري في وسط باريس.واليوم الخميس، شهدت فرنسا موجة من المظاهرات والإضرابات الجماهيرية احتجاجا على إجراءات التقشف المشددة التي اقترحتها الحكومة في ظل عجز الميزانية والدين العام الهائل. وأفاد اتحاد "الكونفدرالية العامة للعمل" -أكبر نقابة عمالية في البلاد- بأن أكثر من مليون شخص خرجوا للتظاهر.وقام طلاب المدارس الثانوية والجامعات بإغلاق مداخل المؤسسات التعليمية - حيث سد الطلاب في العاصمة الفرنسية منذ الصباح مداخل 13 مدرسة ثانوية وإحدى كليات جامعة باريس الأولى، وتدخلت الشرطة في بعض الحالات. وهتف العديد من المتظاهرين بشعارات مؤيدة لفلسطين وللاسلطوية.في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، أغلق المتظاهرون الطرق. كما قاموا بحظر دخول المصانع العسكرية التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة: في رين، تم إغلاق مصنع شركة "تاليس" المتخصص في تطوير التكنولوجيا، بما في ذلك في مجال الدفاع، وفي مرسيليا، تم إغلاق منشأة شركة "يورولينكس" التي تصنع الأسلحة وتزود بها إسرائيل لاستخدامها في الهجمات على قطاع غزة.وفي باريس، فرقت الشرطة المتظاهرين الذين سدوا مدخل حافلة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي. وأغلق المتظاهرون مسارات الترام بالقرب من إحدى المدارس الثانوية. وأُغلق برج إيفل أمام الزوار.ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، أغلق المشاركون في الاحتجاجات تقاطعا دائريا في مدينة شامبيري، وطريقين رئيسيين عند مدخل مدينة تولون. كما كانت هناك محاولات للإغلاق في كان وليون وتولوز.