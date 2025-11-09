أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"
تنظم الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، منتدى مسرحيا دوليا تحت عنوان "الفنّان المسرحي: زمنه وأعماله"، وذلك أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2025، بإدارة الدكتورة بسمة الفرشيشي.
ويأتي المنتدى، ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية، التي تُقام من 22 إلى 29 نوفمبرالجاري، ليشكّل فضاء للحوار والتبادل الفكري بين كتّاب مسرحيين ومخرجين وأكاديميين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية من تونس ومختلف أنحاء العالم.
ويهدف اللقاء، حسب المنظمين، إلى تعميق التفكير في موقع الفنان المسرحي ودوره في زمنه، من خلال محورين أساسيين يتناول الأول التجربة الذاتية والعملية للفنان باعتباره شاهدا على عصره، ويسلّط الثاني الضوء على سعيه إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تفرضها تحوّلات الواقع المعاصر.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية، التي يرأسها الفنان المسرحي محمد منير العرقي، ندوة صحفية يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، للكشف عن برنامج هذه الدورة.
