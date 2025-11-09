Babnet   Latest update 21:13 Tunis

أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910d49823a461.98416145_hnpjflkeqgimo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025
      
تنظم الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، منتدى مسرحيا دوليا تحت عنوان "الفنّان المسرحي: زمنه وأعماله"، وذلك أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2025، بإدارة الدكتورة بسمة الفرشيشي.

ويأتي المنتدى، ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية، التي تُقام من 22 إلى 29 نوفمبرالجاري، ليشكّل فضاء للحوار والتبادل الفكري بين كتّاب مسرحيين ومخرجين وأكاديميين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية من تونس ومختلف أنحاء العالم.



ويهدف اللقاء، حسب المنظمين، إلى تعميق التفكير في موقع الفنان المسرحي ودوره في زمنه، من خلال محورين أساسيين يتناول الأول التجربة الذاتية والعملية للفنان باعتباره شاهدا على عصره، ويسلّط الثاني الضوء على سعيه إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تفرضها تحوّلات الواقع المعاصر.

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية، التي يرأسها الفنان المسرحي محمد منير العرقي، ندوة صحفية يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، للكشف عن برنامج هذه الدورة.


