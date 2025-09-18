Babnet   Latest update 17:40 Tunis

مسيّرة تصيب فندقا في إيلات جنوبي إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc35d2bd8346.50953552_mkqfinlehopjg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 17:18
      
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرة أصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل استهداف المسيرة المبنى، وأعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الحادث.



وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة أُطلقت من اليمن وانفجرت عند مدخل فندق في إيلات.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب نيران في أحد طوابق الفندق، وحالة طوارئ في المنطقة لإخماد الحريق.

المصدر: الجزيرة


