مسيّرة تصيب فندقا في إيلات جنوبي إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc35d2bd8346.50953552_mkqfinlehopjg.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرة أصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل.



ودوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل استهداف المسيرة المبنى، وأعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الحادث.

