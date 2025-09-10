Babnet   Latest update 12:09 Tunis

رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى الدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c14e23cc98c5.81595777_nhokjeqlgifpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 11:06
      
وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة، الأربعاء، في زيارة إلى دولة قطر وكان في استقباله والوفد المرافق له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار الدوحة الدولي.



والثلاثاء، أجرى الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.


وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن "إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد "دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها".

وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها".

ماذا حدث؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وجاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعا لقيادات حماس في الخارج.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، بأن هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة.

سكاي نيوز


