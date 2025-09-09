Babnet   Latest update 08:34 Tunis

ارتفاع أسعار النفط إثر قرار "أوبك+"

Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 07:30
      
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاج الخام بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق.

وبحلول الساعة 05:50 بالتوقيت العالمي، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.64% إلى 62.66 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.64% أيضا إلى 66.44 دولار للبرميل.



واتفق 8 أعضاء في مجموعة "أوبك+" يوم الأحد الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي بلغت 555 ألف برميل يوميا لشهري سبتمبر وأوت، و411 ألف برميل يوميا لشهري جويلية وجوان، كما أنها أقل مما توقعه بعض المحللين.

وقال كبير محللي السلع الأولية لدى "إيه إن زد" دانيال هاينز، في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء، إن "خطوة "أوبك+" تمثل تراجعا عن التخفيضات التي كان من المقرر أن تظل سارية حتى نهاية 2026، بعد العودة السريعة للشريحة السابقة من البراميل المعلقة خلال الأشهر القليلة الماضية".

كما لقيت أسعار الذهب الأسود دعما من مخاوف من تراجع معروض الخام بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

المصدر: رويترز + بلومبرغ


0 de 0 commentaires


الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
