بعد احتجاجات دامية.. نيبال ترفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfc916108a67.35857801_lhkpegoqmijnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025
      
رفعت الحكومة النيبالية حظرها عن منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا.

وكانت بعض أكبر المنصات العالمية، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، محظورة منذ الأسبوع الماضي، تلاها تجمع احتجاجي ضخم في العاصمة كاتماندو يوم الاثنين.



وأطلقت الشرطة في كاتماندو النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على محاولة الحكومة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استقال وزير الداخلية راميش ليكهاك مساء الاثنين خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء دعا إليه رئيس الوزراء خادجا براساد أولي.

واجتاحت المظاهرات الشوارع حول مبنى البرلمان، الذي كان محاطا بعشرات الآلاف من الأشخاص الغاضبين من السلطات، والتي قالت إن الشركات لم تسجل نفسها ولم تمتثل للرقابة الحكومية.

وجاء إطلاق النار بينما تسعى الحكومة لمواصلة جهودها لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشروع قانون يهدف لضمان أن تكون هذه المنصات "مدارة بشكل صحيح ومسؤولة وخاضعة للمساءلة".

وقد تلقى المشروع انتقادات واسعة بوصفه أداة للرقابة ومعاقبة المعارضين الحكوميين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم عبر الإنترنت.

وقالت الحكومة إن حوالي عشرين شبكة اجتماعية واسعة الاستخدام في نيبال، بينها شركتا غوغل المالكة ليوتيوب، وميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، ومنصة "أكس"، تم توجيه إشعارات لها لتسجيل شركاتها رسميا في البلاد، ومن لم يسجل نفسه تم حظره منذ الأسبوع الماضي.

في المقابل، قامت التطبيقات تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى بالتسجيل والعمل دون أي انقطاع.


