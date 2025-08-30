ترامب يظهر إلى العلن ويدحض الإشاعات حول حالته الصحية

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الغولف ليكذب الإشاعات حول "أنه في حالة صحية خطرة".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة وسيذهب للعب الغولف بعد ساعة من الآن.



وجاءت هذه الأخبار عن الرئيس الأمريكي بعد انتشار وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع جدا مستندين في ذلك على غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية بهذا الخصوص.جدير بالذكر أن ما نقله "أكسيوس" عن البيت الأبيض يأتي بعد تغيب الرئيس ترامب عن الظهور كما أنه لم يتحدث يوم أمس الجمعة.إضافة إلى ذلك، لن يكون لدى ترامب أي ظهور رسمي عام خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين أيضا الذي سيتزامن مع مناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى إن فريق الصحفيين الذين يغطون مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض مساء الجمعة وتوجهه إلى إحدى نواديه الخاصة - حيث يدلي بتصريحات كالعادة - كان على موعده اليوم (الجمعة) اعتبارا من الساعة 5:17 مساء لكنه لم يظهر.كما أن ترامب لم يظهر أمام عدسات الكاميرات منذ اجتماع الثلاثاء الماضي مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض.