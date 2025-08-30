Babnet   Latest update 21:36 Tunis

ترامب يظهر إلى العلن ويدحض الإشاعات حول حالته الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b356c64efae5.97857605_jgmhlnoiqepkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 58 ث
      
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الغولف ليكذب الإشاعات حول "أنه في حالة صحية خطرة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة وسيذهب للعب الغولف بعد ساعة من الآن.



وجاءت هذه الأخبار عن الرئيس الأمريكي بعد انتشار وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع جدا مستندين في ذلك على غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن ما نقله "أكسيوس" عن البيت الأبيض يأتي بعد تغيب الرئيس ترامب عن الظهور كما أنه لم يتحدث يوم أمس الجمعة.

إضافة إلى ذلك، لن يكون لدى ترامب أي ظهور رسمي عام خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين أيضا الذي سيتزامن مع مناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى إن فريق الصحفيين الذين يغطون مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض مساء الجمعة وتوجهه إلى إحدى نواديه الخاصة - حيث يدلي بتصريحات كالعادة - كان على موعده اليوم (الجمعة) اعتبارا من الساعة 5:17 مساء لكنه لم يظهر.

كما أن ترامب لم يظهر أمام عدسات الكاميرات منذ اجتماع الثلاثاء الماضي مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314132


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 أوت 2025 | 7 ربيع الأول 1447
دخول الخريف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:52
16:00
12:27
05:49
04:18
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
42°-25
32°-24
30°-24
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    