انهيار أرضي يودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا في منطقة جامو الهندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aeb1770ac510.02497316_njeqpiklmhgof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025
      
أفادت تقارير إخبارية بأن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة لوقوع انهيار أرضي في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف انديا" عن بارامفير سينج، المسؤول البارز بالشرطة، القول إنه تم العثور على عدة جثث منذ وقوع الانهيار الأرضي مساء أمس الثلاثاء بالقرب من موقع فايشنوديفي الهندوسي في منطقة كاترا. وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.



وأصيبت حركة السكك الحديدية والطرق بالاضطراب في المنطقة بسبب الأمطار. كما تم وقف المراسم الدينية السنوية في الموقع.

وكانت الأمطار الغزيرة قد أدت لوقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية في الولايات الواقعة بشمال الهند خلال موسم الأمطار الموسمية، مما تسبب في وقوع وفيات وضرر بالغ للبنية التحتية.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار الموسمية في الهند منذ الأول من جوان الماضي.

ووقعت معظم حالات الوفاة في ولايتي جامو وكشمير و أيضا في أوتاراخاند.


