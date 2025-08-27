انهيار أرضي يودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا في منطقة جامو الهندية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aeb1770ac510.02497316_njeqpiklmhgof.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت تقارير إخبارية بأن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة لوقوع انهيار أرضي في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف انديا" عن بارامفير سينج، المسؤول البارز بالشرطة، القول إنه تم العثور على عدة جثث منذ وقوع الانهيار الأرضي مساء أمس الثلاثاء بالقرب من موقع فايشنوديفي الهندوسي في منطقة كاترا. وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

