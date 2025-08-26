Babnet   Latest update 08:33 Tunis

أستراليا تقرر طرد السفير الإيراني وتصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ad53c82f4cc1.48523773_fnqjglpkmieoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 06:26
      
أعلنت سلطات أستراليا أنها قررت طرد السفير الإيراني وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها لطهران بالوقوف وراء هجومين معاديين للسامية في أستراليا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين اليوم الثلاثاء إن وكالة الاستخبارات المحلية، هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية "أسيو" جمعت معلومات استخباراتية موثوقة كافية للتوصل إلى "استنتاج مقلق للغاية" مفاده أن الحكومة الإيرانية دبرت هجومين على الأقل ضد الجالية اليهودية في البلاد.



وأضاف: "سعت إيران لإخفاء تورطها، لكن استخبراتنا تقدر أنها كانت وراء الهجمات على مطعم "لويس كونتيننتال كيتشن" في سيدني في 20 أكتوبر من العام الماضي، وكنيس "عداس إسرائيل" في ملبورن" في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن "أسيو" ترجح ضلوع طهران في هجمات لاحقة أيضا.

وقال: "كانت هذه أعمال عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية. كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".

وأضاف ألبانيز، أنه ردا على ذلك فقد أبلغت الحكومة السفير الإيراني في أستراليا بأنه سيطرد من البلاد، وأنها ستصدر تشريعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تطرد فيها أستراليا سفيرا أجنبيا.

وقد علقت أستراليا عمل سفارتها في طهران، وتم نقل جميع دبلوماسييها من هناك إلى دولة ثالثة.


Babnet

