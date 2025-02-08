ترودو: حديث ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 أمر حقيقي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 "أمر حقيقي ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد".



وأفادت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) الجمعة بأن تصريحات ترودو جاءت لقادة الأعمال والعمال في جلسة مغلقة تم نقلها عن طريق الخطأ عبر مكبر صوت.



وقال ترودو فيما يتعلق بتحويل كندا إلى ولاية أمريكية "السيد ترامب يضع في اعتباره أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحواذ على بلادنا وهو أمر حقيقي، في محادثاتي معه" قبل توقف الصوت، وفقا للهيئة.وتردد أن ترودو قال "إنهم على دراية تامة بمواردنا، وما لدينا، ويرغبون بشدة في أن يتمكنوا من الاستفادة منها".ولم يرد مكتب ترودو على الفور على طلب للتعليق.وفي منشور على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، أكد جيل ماكجوان، رئيس اتحاد العمل في مقاطعة ألبرتا الكندية، ما قاله ترودو.وكتب ماكجوان: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن ترودو قال إن تقييمه هو أن ما يريده ترامب حقا ليس التحرك بشأن الفنتانيل أو الهجرة أو حتى العجز التجاري، ما يريده حقا هو إما الهيمنة على كندا أو السيطرة عليها تماما".وفي تصريحات يوم الجمعة، قال ترودو إن كندا يجب أن تفكر "من الناحية التكتيكية والاستراتيجية" بشأن كيفية التعامل مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على جميع الواردات الكندية.وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قبل تنصيب ترامب، قال ترودو إن تصريحات الرئيس الأمريكي حول تحويل كندا إلى الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة "ليست سوى تشتيت للانتباه عن عواقب تهديداته بفرض رسوم جمركية".وكان ترامب نفذ تهديداته الأسبوع الماضي، معلنا عن رسوم جمركية جديدة ضد كندا ولكن بعد أن تعهد ترودو بتعزيز الأمن على حدود كندا، أعلن ترامب، الاثنين الماضي عن توقف مؤقت للرسوم الجمركية على معظم واردات السلع الكندية لمدة شهر على الأقل.المصدر: "أسوشيتد برس"