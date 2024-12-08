رئيس الوزراء السوري يكشف تفاصيل الاتصال الأخير مع الأسد وسط تطورات متسارعة

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صرّح رئيس الوزراء السوري، محمد الجلالي، عن تفاصيل حواره الأخير مع الرئيس بشار الأسد، والذي جرى مساء السبت، في ظل الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا وإعلان المعارضة سقوط النظام.



محتوى الاتصال:





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كشف الجلالي أن الرئيس الأسد اختتم حديثه بجملة مختصرة: "غدًا نرى"، دون تقديم أي مؤشرات على خططه المقبلة أو الأوضاع المتدهورة.

أكد أنه لا يمتلك معلومات عن مكان وجود الأسد أو توقيت مغادرته البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال كان الأخير بينهما.



موقف الحكومة:



شدّد الجلالي على التزامه بالبقاء داخل سوريا كجزء من قناعاته، وأعلن عن مساعٍ لإعادة 400 ألف موظف حكومي إلى أعمالهم لضمان استمرارية العمل في ظل الأزمة.

أوضح أن معظم الوزراء لا يزالون في العاصمة دمشق، وأن الحكومة تسعى للحفاظ على تسيير الأعمال العامة.



تطورات ميدانية:



أعلنت المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

وفقًا لوكالة "رويترز"، أكدت مصادر عسكرية أن الأسد غادر سوريا فجر اليوم عبر مطار دمشق الدولي إلى وجهة غير معلومة.

الجلالي عبّر عن أمله في بدء عهد جديد، مشيرًا إلى استعداده لأي إجراء لتسليم السلطة...