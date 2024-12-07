برلمان كوريا الجنوبية يعتزم التصويت على مشروع قانون حول السيدة الأولى قبل التصويت على عزل الرئيس
ذكرت وكالة "يونهاب" أن البرلمان الكوري الجنوبي يعتزم اليوم السبت التصويت على مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص حول السيدة الأولى كيم كيون هي، قبل التصويت على مقترح لعزل الرئيس يون سوك يول. وكانت أحزاب المعارضة قد خططت لطرح مسألة التحقيق مع السيدة الأولى في نفس يوم التصويت على عزل الرئيس، في ظل اتهامات تتعلق بتورطها بعمليات احتيال مرتبطة بالأوراق المالية وتدخلها في عملية ترشيح أعضاء البرلمان.
الرئيس يون كان قد استخدم حق النقض (الفيتو) في 26 نوفمبر ضد مشروع القانون للتحقيق مع السيدة الأولى، ويحتاج البرلمان إلى 200 صوت من أصل 300 لتجاوز الفيتو. المعارضة تتهم يون بإعلان الأحكام العرفية دون مبرر كاف، ما يشكل انتهاكًا للدستور وفق قولها، مشيرة إلى رفع هذه الحالة بعد 6 ساعات فقط عقب رفضها من 190 نائبًا.
الرئيس يون كان قد استخدم حق النقض (الفيتو) في 26 نوفمبر ضد مشروع القانون للتحقيق مع السيدة الأولى، ويحتاج البرلمان إلى 200 صوت من أصل 300 لتجاوز الفيتو. المعارضة تتهم يون بإعلان الأحكام العرفية دون مبرر كاف، ما يشكل انتهاكًا للدستور وفق قولها، مشيرة إلى رفع هذه الحالة بعد 6 ساعات فقط عقب رفضها من 190 نائبًا.
الجلسة المقررة للتصويت على مقترح عزل الرئيس ستعقد الساعة 17:00 بتوقيت سيئول، ويتطلب تمرير القرار موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وإذا تم تمرير القرار، ستقرر المحكمة الدستورية مصير الرئيس، حيث يمكنها إعادته إلى منصبه أو عزله. في حال تأييد العزل، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد بارك كون هيه عام 2017.
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