برلمان كوريا الجنوبية يعتزم التصويت على مشروع قانون حول السيدة الأولى قبل التصويت على عزل الرئيس

ذكرت وكالة "يونهاب" أن البرلمان الكوري الجنوبي يعتزم اليوم السبت التصويت على مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص حول السيدة الأولى كيم كيون هي، قبل التصويت على مقترح لعزل الرئيس يون سوك يول. وكانت أحزاب المعارضة قد خططت لطرح مسألة التحقيق مع السيدة الأولى في نفس يوم التصويت على عزل الرئيس، في ظل اتهامات تتعلق بتورطها بعمليات احتيال مرتبطة بالأوراق المالية وتدخلها في عملية ترشيح أعضاء البرلمان.الرئيس يون كان قد استخدم حق النقض (الفيتو) في 26 نوفمبر ضد مشروع القانون للتحقيق مع السيدة الأولى، ويحتاج البرلمان إلى 200 صوت من أصل 300 لتجاوز الفيتو. المعارضة تتهم يون بإعلان الأحكام العرفية دون مبرر كاف، ما يشكل انتهاكًا للدستور وفق قولها، مشيرة إلى رفع هذه الحالة بعد 6 ساعات فقط عقب رفضها من 190 نائبًا.