الجزائر: الحكم على الكاتب بوعلام صنصال بالسجن المؤقت بتهمة التخابر

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أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر بإيداع الكاتب الجزائري بوعلام صنصال رهن الحجز المؤقت على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت مصادر موثوقة. ووجهت لصنصال تهم عديدة، أبرزها التخابر مع جهات أجنبية. وتشير المصادر إلى أن الكاتب متهم بنقل معلومات وأخبار للسفير الفرنسي بالجزائر.



جاء اعتقال صنصال عقب توقيفه في مطار هواري بومدين الدولي لدى عودته إلى الجزائر، حيث خضع للتحقيق بشأن تصريحاته المثيرة للجدل، التي اعتُبرت من قبل السلطات الجزائرية مساسًا بالوحدة الوطنية وتشكيكًا في تاريخ البلاد.





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في المقابل، انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتقال صنصال، واصفًا الخطوة بـ"غير المبررة وغير المقبولة". وأكد في تصريح إعلامي أن الاتهامات الموجهة لصنصال تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى أدلة تُبرر سجن الكاتب.



بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، يُعد من الشخصيات المثيرة للجدل في الأوساط الثقافية والفكرية، حيث عُرف بكتاباته ومواقفه التي أثارت نقاشات حادة حول القضايا الوطنية والدولية.